CCM alicia realizadores para apresentação de projectos cinematográficos

o Ce ntro Cultural de Macau (CCM) aos realizadores locais. O organismo insta os cineastas do território a apresentarem propostas que hão-de integrar a nova edição do “Macau – O poder da imagem”, projecto que em cada ano seleciona e produz “as melhores histórias de Macau”.

Este ano será atribuído um financiamento de até 27 mil patacas por produção cinematográfica, num orçamento total superior a um milhão de patacas, distribuído por todas as categorias, anuncia o Centro Cultural de Macau. A iniciativa está aberta a participantes divididos em três níveis de experiência. O “Avançado” e o “Livre” destinam-se a realizadores maiores de 18 anos. Já o nível “Iniciado” está aberto aos aspirantes a cineastas. O projecto contempla ainda as categorias “Documentário”, “Curtas” e “Animação”, que contarão com a avaliação de especialistas: “Este ano, o painel de jurados é composto por três profissionais da indústria audiovisual, incluindo o experiente crítico cinematográfico Cheung Wai-Hung, a directora de programação do Centro de Artes de Hong Kong, Teresa Kwong, e um representante da associação audiovisual CUT”, escreve o CCM, em comunicado.

O programa “Macau – O Poder da Imagem” teve início em 2007, e surgiu com o intuito de “estimular os melhores trabalhos, tanto de realizadores experientes como de estreantes”. Desde a primeira edição foram já registadas mais de 450 propostas, o que resultou em mais de 90 filmes finalizados, alguns deles entretanto exibidos e premiados no exterior.

As equipas seleccionadas para a última fase contam com apoio técnico e financeiro que lhes permita concluir as produções, o que inclui um “plano de orientação durante o qual os realizadores serão aconselhados por profissionais convidados”. No grupo de orientadores estão Clara Choi, antiga produtora de documentários da Rádio Televisão de Hong Kong, Mathew Tang, produtor de televisão e Puzzle Lai, realizadora local de animação e docente.

Os interessados podem descarregar os boletins de inscrição na página electrónica do CCM até 23 de Janeiro.