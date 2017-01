Bruno de Carvalho candidata-se à presidência do Sporting

Bruno de Carvalho anunciou esta quinta-feira que se vai recandidatar à presidência do Sporting, nas eleições marcadas para 4 de Março.

“Após observar também a candidatura que já se apresentou [Pedro Madeira Rodrigues] e as movimentações com vista a outros possíveis projectos, e ouvindo nos últimos dias as palavras de incentivo de milhares de Sócios e Adeptos que decidi manter a intenção – que, diga-se, em nenhum momento neguei – de me recandidatar a um novo mandato como Presidente do Sporting Clube de Portugal”, informou Bruno de Carvalho na sua página pessoal no Facebook.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...