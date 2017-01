Associação dos Familiares Encarregados dos Deficientes Mentais de Macau vai privilegiar serviços de prevenção

A Associação dos Familiares Encarregados dos Deficientes Mentais de Macau vai focar os seus trabalhos em medidas preventivas como o tratamento precoce, a instrução dos pais sobre o modo de agir para evitar o desaparecimento dos seus filhos em diferentes cenários, bem como os procedimentos a ter em conta em situações da índole. O organismo propõe-se dar atenção ao envelhecimento dos residentes com deficiências do foro mental.

A informação foi avançada à emissora em língua chinesa da Rádio Macau pelo director-geral da Associação, Lio Sao Wa, que explicou que a despistagem precoce passa pela aposta em exames pré-natal e em serviços de educação. No caso da mulher estar grávida de uma criança que poderá apresentar problemas de índole intelectual, acrescentou Lio, deve contactar a Associação.

Quanto à prevenção do desaparecimento dos familiares deficientes mentais, o dirigente disse que a associação vai visitar escolas e comunidades para promover os conhecimentos relevantes à questão. A associação vai também ter em consideração algumas famílias com idosos com incapacidades intelectuais e providenciar serviços de cuidados comunitários.

A Associação dos Familiares Encarregados dos Deficientes Mentais de Macau lançou um livro original editado pela The Macanese Publishing Ltd. e todas as receitas serão doadas à associação, que utilizará o valor para acelerar a integração de doentes do foro mental na sociedade.