Sands China diz que Japão e Macau vão ter clientes diferentes

Os mercados do jogo de Macau e do Japão, cuja legalização foi aprovada recentemente, vão ter um tipo de clientes diferentes. Esta é pelo menos a previsão que o presidente da Sands China, Wilfred Wong, fez em declarações aos jornalistas, de acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

Segundo Wilfred Wong, os clientes do Japão vão ser essencialmente pessoas do Norte da China, enquanto os de Macau vão ser mais do Centro e do Sul. Por outro lado, Wong afirmou que não espera que Macau sinta qualquer efeito da legalização do jogo no País do Sol Nascente a curto prazo até pelo tempo que vai demorar até que o sector tenha a legislação necessária definida.

Sobre o eventual interesse da Sands em candidatar-se a uma licença no Japão, Wong explicou que essa é uma hipótese que está a ser equacionada.