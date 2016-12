Residente queixa-se de falta de apoio por parte do Gabinete de Gestão de Crises do Turismo

Fátima Cordeiro ficou retida em Sapporo e, apesar de admitir que não se sentiu numa situação de risco, não poupa o Gabinete de Gestão de Crises do Turismo. A residente revela que a única informação fornecida pelo organismo foi o número de telefone da companhia aérea pela qual viajou.

João Santos Filipe

Após os fortes nevões sentidos no Japão, a situação está a voltar à normalidade e os residentes de Macau que ficaram retidos na ilha de Hokkaido já começaram a chegar ao Território. Contudo uma das viajantes que ficou retida em Sapporo, a maior cidade de Hokkaido, foi Fátima Cordeiro que confessou que o apoio do Gabinete de Gestão de Crises do Turismo (CGCT) foi limitado, visto que a assistência passou apenas pelo fornecimento do número de telefone da companhia área com que tinha viajado.

Depois de ter voado para Sapporo a 18 de Dezembro, com mais cinco pessoas – incluindo uma bebé – Fátima Cordeiro planeava regressar a 24, mas devido aos nevões acabou por ficar retida até dia 26. A maior preocupação, diz, foi conseguir um local para ficar numa altura em que os hotéis estão esgotados.

“No dia 25 de Dezembro ligámos ao Gabinete para saber como nos podiam ajudar porque estávamos preocupados com a estadia. Reconheço que não é uma grande crise, mas o funcionário apenas nos disse que eles não nos podiam ajudar em nada e que só podiam dar o número de telefone da Cathay Pacific para que soubéssemos a data exacta do regresso”, disse ontem Fátima Cordeira, ao PONTO FINAL.

“Esperávamos que nos indicassem um hotel para ficarmos ou um local onde nos pudéssemos deslocar no caso de termos algum problema. Isto porque tínhamos connosco uma bebé e não tínhamos leite suficiente para ela, porque devíamos ter regressado logo no dia 24 de Dezembro. Era este tipo de informações que esperávamos”, explicou Fátima Cordeiro.

Porém a residente admite que não teve problemas de maior porque foi avisada com antecedência, no dia 23 de Dezembro, do cancelamento do voo pela companhia aérea Cathay Pacific: “O problema era mesmo a estadia porque com tanto hotel esgotado poderíamos não ter um local para ficar. Quanto ao resto, nós compreendemos que a decisão de adiar os voos foi por motivos de segurança e isso é o mais importante. Também sabíamos que mais dia menos dia íamos regressar”, contou.

“Nós nunca estivemos no aeroporto retidos por isso não tivemos de passar pela situação de estar lá fechados sem acesso a comida ou água. Essas pessoas é que sofreram mais e em comparação com eles não sofremos muito esta crise”, admitiu Fátima Cordeiro.

Regressos começaram no dia 26

Quando regressou no dia 26, a residente – que se encontra aposentada – diz que a situação no aeroporto já estava normalizada, sem conflitos entre turistas e a polícia, nem pessoas a dormirem no chão.

Quanto ao problema da estadia, acabou por ficar no mesmo hotel, pagando o mesmo valor por noite, sem que este tivesse aumentado. Agora está a aguardar para saber se o seguro vai pagar as despesas extra decorrentes do cancelamento dos voos de regresso.

Em relação a esta queixa, o Gabinete de Gestão de Crises do Turismo afirmou ao PONTO FINAL que “recolheu as informações dos residentes afectados e transmitiu a informação ao Consulado da China em Sapporo através do Comissariado do Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Popular da China na RAEM” e que “uma equipa do consulado se deslocou ao aeroporto com alimentos e água potável de emergência para ajudar os turistas retidos”.

Segundo o GGCT as pessoas disponíveis para “pagar por sua conta” os voos de regresso foram informadas dos voos nas cidades de Tokyo, Osaka e Fukuoka.