PJ deteve suspeito de ter ateado incêndio nas Portas do Cerco

A Polícia Judiciária deteve um homem suspeito de ter iniciado o fogo que anteontem destruiu 89 motociclos nas imediações das Portas do Cerco. O homem, cuja identidade não foi revelada, foi conduzido ao final do dia de ontem ao local pela polícia de investigação do território para uma reconstituição do incidente, numa iniciativa que foi transmitida em directo pela plataforma Macau Concealers. O suspeito tinha à sua espera alguns dos proprietários dos motociclos calcinados, que não o pouparam a injúrias. Para além de ter destruído 89 motociclos, o fumo cerrado resultante da deflagração obrigou quatro pessoas a receber tratamento médico.

