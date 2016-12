Número de turistas manteve-se estável em Novembro

O número de turistas recebido pelo território em Novembro manteve-se estável em relação ao mesmo mês do ano passado, ficando-se pelos 2,59 milhões de visitantes, de acordo com os dados divulgados ontem pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

Deste número, 109 turistas entraram em Macau através do “projecto do turismo individual com embarcações de recreio” que entrou em vigor no dia 23 do passado mês. Ou seja, uma média superior à de 13 visitantes por dia através do projecto para embarcações lúdicas.

Apesar de os números totais se manterem quase inalterados, houve um crescimento de 10,4 por cento no número de turistas com visto individual, que aumentou para os 1,38 milhões face a Novembro de 2015. No pólo oposto os visitantes incluídos em excursões organizadas registaram uma quebra de 9,7 por cento, totalizando cerca de 1,21 milhões.

Em relação ao período de estadia, houve um aumento de 2,4 horas face ao ano passado, sendo que a estadia média está agora em 1 dia e 2,4 horas por cada visitante. Contudo, os turistas com visto individual passam em média dois dias e duas horas em Macau, enquanto que os excursionistas se limitam a permanecer cerca de quatro horas e cinquenta minutos.

Quanto ao principal mercado – a República Popular da China – houve uma quebra no número de visitantes de 1,2 por cento face ao ano anterior, sendo que em Novembro foram 1,08 milhões os turistas oriundos do Continente. Também os mercados de Hong Kong (505 mil) e Taiwan (83 mil) registaram valores inferiores, neste caso na proporção de 1,4 por cento para ambos.

Por outro lado, os mercados da Coreia do Sul e do Japão registaram aumentos de 34,6 por cento e 25,4 por cento, para os 62 mil e 34 mil visitantes em Novembro.

Desde Janeiro até ao final de Novembro entraram em Macau 28,1 milhões de turistas o que representa um aumento de 0,2 por cento em relação a 2015.