Governo prepara-se para pico de gripe entre Janeiro e Março

O Governo perspectiva que o período em que se vão registar mais gripes no território comece já no próximo mês e se prolongue até Março. A informação foi avançada ontem pelo responsável do Centro de Prevenção e Controlo da Doença, Lam Chong, em declarações à emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

Por sua vez, Leong Iek Hou, coordenadora do Núcleo de prevenção e doenças infecciosas e vigilância de Doença explicou ao canal chinês da Rádio Macau que até ao momento já foram vacinadas mais 83 mil pessoas e que ainda há 30 mil doses em stock. A mesma responsável considerou este número suficiente para a procura que existe em Macau.

Segundo Leong Iek Hou, de forma a garantir que quem deseje pode ser vacinado contra a gripe, os Serviços de Saúde vão ter todos os postos de saúde abertos para a administração da vacina, incluindo o Posto de Saúde Provisório de Seac Pai Van, nos primeiros três fins-de-semana de Janeiro.