EUA: Residentes de Macau acusados dos crimes de fraude informática e acesso a informação privilegiada

Dois cidadãos de Macau estão acusados de acederam ilegalmente aos servidores de escritórios de advogados nos EUA para saberem quando comprar acções de certas companhias no mercado bolsista. De acordo com a acusação, os suspeitos geraram um lucro ilegal de 4 milhões de dólares.

João Santos Filipe

Dois residentes de Macau são acusados de terem cometido 13 crimes de fraude informática e fraude no investimento em valores mobiliários nos Estados Unidos da América.

O caso foi revelado no dia de Natal, sendo que os dois residentes são suspeitos de terem entrado nos servidores de sete escritórios de advogados, obtendo informação privilegiada sobre operações bolsistas, que lhes permitiu terem um lucro de 4 milhões de dólares com a compra e venda de acções.

De acordo com o portal Courthouse News Service, os suspeitos são Iat Hong, de 26 anos, e Chin Hung, de 50 anos. A investigação diz que nestas operações está igualmente envolvido um cidadão da República Popular da China: Bo Zheng, de 30 anos.

Segundo a acusação, em 2014 os indivíduos começaram a aceder de forma ilegal aos servidores de escritórios de advogados que lidavam com vendas e compras de companhias cotadas na bolsa. Com essa informação, os suspeitos sabiam quando comprar as acções na bolsa das companhias, vendendo depois quando se concretizavam os negócios, o que lhes permitia gerar lucros de forma ilegal.

Um dos crimes que integram o rol das acusações remonta a Junho de 2014, quando a empresa de medicamentos Roche comprou a concorrente InterMune. Após entrarem nos servidores do escritório que conduziu o processo, os alegados criminosos compraram em diferentes dias de Agosto cerca de 18 mil acções da Intermune, numa altura em que a aquisição ainda não se encontrava fechada.

Após o negócio ter sido anunciado publicamente, cada acção valorizou cerca de 19 dólares, ou seja 40 por cento, e os indivíduos venderam os seus títulos com um ganho de 380 mil dólares.

Outro caso remete para a aquisição da empresa Altera, em 2015, por parte da companhia de sistemas informáticos Intel. Mais uma vez, os suspeitos entraram nos servidores de um dos escritórios de advogados que lidavam com o negócio e assim, em Fevereiro do ano passado, começaram a comprar acções da Altera, tendo acumulado mais de 210 mil títulos.

Depois de um artigo num jornal sobre o negócio, em Março, o indivíduos venderam as acções e conseguiram um lucro de 1,4 milhões de dólares norte-americanos.

A acusação fala do acesso a informação privilegiada em dez outros negócios, sendo que alguns nunca se concretizaram.

Segundo a informação das autoridades norte-americanas, Iat Hong foi detido em Hong Kong, onde aguarda extradição para os Estados Unidos. Em Janeiro vai ser apresentado ao juiz, já nos Estados Unidos. Quanto a Chin Hung e Bo Zheng, as autoridades americanas desconhecem os seus paradeiros.

Por sua vez, a Polícia Judiciária afirmou ao PONTO FINAL que não tem nenhum tipo de informação em relação a este caso: “Não temos qualquer registo do caso mencionou”, respondeu a polícia de investigação correio electrónico.

Os acusados estão acusados de 13 crimes de fraude informática e fraude no investimento em valores mobiliários e enfrentam uma pena que pode chegar aos 20 anos de prisão.