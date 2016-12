Centro de Serviços do IACM no Fai Chi Kei abriu ontem as portas

O Centro de Serviços do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) abriu as portas ontem no Edifício Fai Tat, que integra o complexo de habitação social construído na zona. Na abertura, o presidente do IACM, José Tavares, afirmou que com o desenvolvimento rápido da área do Fai Chi Kei nos anos mais recentes a criação das novas instalações faz todo o sentido e que os cidadãos têm mais um local onde podem resolver problemas e partilhar directamente as suas opiniões.

O novo centro de serviços tem três balcões, com espaço para a apresentação de dúvidas, aconselhamento e queixas, assim como espaço para serviços administrativos.

Além deste centro, o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais tem outros três locais para o contacto directo com os cidadãos, que ficam situados no centro da cidade, em Toi San e ainda na zona de São Lourenço.