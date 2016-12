C.S.I: Crime Série Ilustrada

As histórias publicadas nesta secção são escritas com base em versão apresentada pelas forças de segurança – PJ e PSP. Salvaguarde-se a presunção de inocência dos envolvidos, aqui identificados apenas com uma inicial arbitrária e sem relação propositada com os seus nomes verdadeiros, e cujos casos ainda não foram julgados em tribunal.

Internet de banda ladra

Era um dia de trabalho como outro qualquer e J. estava a passar uma vista de olhos pelo correio electrónico da agência de viagens onde trabalha. Despreocupadamente, clicou num link que vinha numa das mensagens recebidas pelo email geral, sem se aperceber de que estava a abrir as portas do sistema em rede da empresa a um ataque informático. Numa questão de minutos, informação vital para o funcionamento da firma havia sido encriptada e estava inacessível.

Na sequência do ataque, os responsáveis da agência receberam uma mensagem dos piratas informáticos, explicando o que tinham feito e cobrando cinco bitcoins – dinheiro virtual que ascende a um valor aproximado de 37 mil patacas. A transferência, diziam, deveria ser efectuada rapidamente para um número de conta indicado, após o que os hackers procederiam ao desbloqueamento dos dados e tudo voltaria ao normal.

Informado do sucedido, o patrão da companhia decidiu não ceder à chantagem dos criminosos. Dirigiu-se, em vez disso, directamente à Polícia Judiciária e apresentou queixa. Os agentes estão a investigar este caso de extorsão.

Também nesta quadra festiva, informa a polícia de investigação, ocorreu em Macau um caso bastante semelhante, numa outra empresa. Ainda não foi confirmado se os autores do ataque eram os mesmos, mas o modus operandi era igual, embora o valor exigido tenha sido mais baixo: apenas três bitcoins (22 mil patacas). Também neste caso, a vítima não cedeu às exigências e apresentou queixa na Polícia Judiciária. As autoridades, de resto, sublinham que esta é a atitude correcta a ter nessa situação, e citam exemplos de casos ocorridos nas regiões vizinhas, em que as empresas alvo fazem a transferência dos valores exigidos, mas os hackers não cumprem a promessa de desencriptação dos dados. A PJ aconselha ainda as empresas a fazerem sempre um backup de todo os documentos importantes e os cidadãos em geral a nunca clicarem em links de origem desconhecida e a terem cuidado ao aceder a redes de wi-fi gratuitas na via pública.

Gatuno frustrado

Revoltado com o azar que teve às mesas de jogo, onde acabara de perder todas as suas economias, L. resolveu passar para o lado negro da Força que, em linguagem de Guerra das Estrelas, é como quem diz passar para a equipa dos maus. Reparou num indivíduo que ia a sair do mesmo casino com uma cara contente e uma mala rechonchuda e lançou a sua estreia no mundo do crime.

Acontece que o homem não estava inclinado a colaborar e agarrou a bolsa com toda a força, impedindo que aquele ladrão de meia-tigela se apoderasse do seu valioso conteúdo, que incluía 300 mil dólares de Hong Kong – 301 mil patacas – e ainda alguns objectos de ouro. Seguiu-se um duelo de safanões entre os dois homens. Quando apareceram os agentes da Polícia de Segurança Pública que patrulhavam pela Rua de Cantão, era o dono da mala quem levava a melhor: o gatuno estava no chão, dominado pela sua vítima até à chegada da polícia, anteontem por volta das 23h15.

Levado para a esquadra, o desempregado, de 40 anos, confessou o crime e contou como tinha perdido tudo no casino. Foi presente ontem ao Ministério Público e respondeu pelo crime de roubo.

Engenharia de falsidade

Foi através da Internet que M. conheceu, em Dezembro do ano passado, um homem que dizia ser engenheiro no Reino Unido. A conversa aberta e sincera levou ao nascimento de uma promissora amizade virtual, que permitiu o aflorar de uma confiança mútua crescente. Em Fevereiro, o homem já lhe estava a pedir dinheiro emprestado: é que o pai, que trabalhava na Malásia, dizia, estava prestes a se aposentar e, para ter direito à pensão, precisava pagar uma taxa de garantia, numa operação que, por qualquer razão, não era possível realizar a partir da Europa. Como que a provar a sua idoneidade, o sujeito mandou-lhe uma foto de um cheque em seu nome no valor de 3,5 milhões de libras (33,5 milhões de patacas).

M. resolveu ajudar, sob a promessa de ser mais tarde compensada, e transferiu 100 mil dólares de Hong Kong (100,5 mil patacas) para a conta indicada. Durante o mês de Março, o amigo ainda lhe disse que afinal o dinheiro enviado não chegava e eram precisos mais 50 mil dólares de Hong Kong (50,2 mil patacas). Até Agosto, a vítima viu frustradas todas as suas tentativas de voltar a contactar o homem, concluindo por isso que, se calhar, tinha sido vítima de burla. Este fim-de-semana, resolveu apresentar queixa na Polícia Judiciária, que está a investigar.

Teimosia fotográfica

Visivelmente nervosa com o pedido do agente da PSP que a havia interceptado na Rua de Pequim, à meia-noite da segunda-feira, B. resolveu assumir uma postura pouco colaborante. Não foi capaz de exibir qualquer documento de identificação e, a partir daí, os agentes desconfiaram do seu ar agitado e resolveram levá-la para a esquadra, para interrogatório.

Não foi sem luta que o conseguiram e, pelo caminho, a teimosa cidadã resolveu que devia registar com o telemóvel tudo o que lhe estava a acontecer. Sacou do aparelho e começou a gravar e a fotografar os agentes, que lhe solicitaram que não o fizesse. Mas, por muito que os polícias a avisassem que não o podia fazer sem o seu consentimento e que estava a incorrer num crime, B. continuou teimosamente a recolher imagens dos agentes e do seu procedimento.

Acabaria no Ministério Público, no mesmo dia, a responder pelo delito de gravação e fotos ilícitas.