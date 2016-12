Aumenta número de alunos do ensino primário que crescem em famílias monoparentais

A taxa de divórcios em Macau continua a aumentar, situando-se actualmente na ordem dos 30 por cento face ao número de casamentos celebrados. À emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o vice-presidente da Associação de Educação de Macau, Vong Kuoc Ieng, afirma que o número de alunos do ensino primário que crescem em famílias monoparentais tem vindo a aumentar. O responsável salientou a existência de uma cooperação inadequada entre a escola e as famílias.

De acordo com Vong, os professores mais jovens mostram-se bastante preocupados com o adensar da tendência. O dirigente realça que, para além de lidarem cuidadosamente com os alunos durante o tempo de aulas, os educadores também devem estar aptos a providenciar serviços de aconselhamento, pelo que se justifica o reforço da formação por parte das autoridades educacionais.

Vong Kuoc Ieng sugeriu, em declarações aos microfones da Ou Mun Tin Toi que, no futuro, quando o Governo atribuir novas licenças às operadoras de jogo, deve acrescentar cláusulas relativas à sua responsabilidade social, dando prioridade a um sistema de turnos que se traduza por uma gestão mais humanas das relações laborais, para que os trabalhadores possam acompanhar os filhos à noite.

Lao Chin Soi, o director-geral da Confraternidade Cristã Vida Nova de Macau, acrescentou que muitas famílias locais não prestam a devida atenção aos seus filhos devido à sobrecarga de trabalho, o que resulta na falta de confiança das crianças em relação aos próprios pais. Lao aconselhou os pais a estarem mais presentes nas épocas festivas e a conhecer o círculo de amigos dos seus filhos.