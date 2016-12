Associação Geral das Mulheres de Macau dá formação a idosos

A Associação Geral das Mulheres de Macau começou ontem as primeiras acções de formação em cuidados pré-natais para mulheres idosas, de acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

Ho Ka Ian, vice-diretora da associação, explicou que na primeira acção conduzida os instruendos apresentam idades que vão dos 57 aos 68 anos de idade, sendo que é esperado que as mulheres consigam actualizar as capacidades que já têm assim como adquirir novos conhecimentos.

Por outro lado, Mok Lai Ha, directora do centro de treino educativo da Associação Geral das Mulheres, disse que espera que as mulheres conseguiam aprender conhecimentos de enfermagem pré e pós-natais. A mesma responsável afirmou igualmente que um dos objectivos da formação é fazer com que estes conhecimentos possam fazer as pessoas em causa integraram-se melhor na comunidade.