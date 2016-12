Anim’Arte Nam Van alcançou efeitos pretendidos, diz dirigente da Associação de Artesanato e Pessoas Criativas

Passado meio ano desde a abertura do espaço Anim’Arte Nam Van, a dirigente da Associação de Artesanato e Pessoas Criativas de Macau, Ng Ka Ian, faz um balanço positivo da iniciativa que, diz, tornou mais dinâmica a zona ribeirinha do Lago Nam Van.

Em declarações à emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Ng Ka Ian – que também participa na exploração de uma loja no local – defende que a implementação do projecto alcançou os efeitos desejados, exemplificando com o crescimento do fluxo de pessoas e das vendas. A dirigente diz mesmo que há clientes que visitam o espaço com frequência.

Apesar dos produtos culturais e criativos ali comercializados ainda não serem de marca – o que significa um poder de atractividade menor –, combinam com a atmosfera que os envolve, afirmou a dirigente. Ng Ka Ian sublinha ainda que, através dos workshops promovidos no Anim’Arte Nam Van, há mais pessoas a visitar o local e que, com o passar do tempo, a projecto desenvolver-se-á gradualmente.

Ng Ka Ian salientou ainda que as indústrias culturais e criativas de Macau não se desenvolveram num sentido comercial, o que demonstra a fragilidade das acções de marketing. Contudo, a indústria tem progredido e as pessoas locais com qualificações estão atentas às oportunidades que têm surgido.