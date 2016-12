Sunny Side Up homenageiam Pessoa com concerto no Museu do Oriente

Os Sunny Side Up, banda originária do território, vão dar um concerto de homenagem a Fernando Pessoa a 12 de janeiro, às 21:00, no Museu do Oriente, em Lisboa, com entrada gratuita.

“Pessoa” é o segundo álbum dos Sunny Side Up, composto por 10 poemas de Fernando Pessoa musicados pela banda, e o projeto tem como objetivo dar a conhecer o trabalho cultural e pedagógico que se desenvolve em Macau.

Apresentado agora em concerto no Museu do Oriente, o álbum “Pessoa” foi lançado em Macau em Novembro do ano passado, no ano em que se assinalaram os 80 anos sobre a morte do poeta.

Em 2013, Tomás Ramos de Deus, Felipe Fontenelle e Miguel Noronha Andrade foram para Macau para tocar durante 6 meses no Hard Rock Cafe, integrando a banda de ´covers´ 80&Tal.

Actualmente a residir em Macau, são colaboradores da Casa de Portugal, e participam regularmente em iniciativas promovidas pela Direção dos Serviços de Turismo, entre outras entidades públicas e privadas, para além de leccionarem aulas de música em diversas escolas.

“Tributo a Macau” foi o primeiro álbum de originais dos Sunny Side Up, apresentado em Junho de 2015, seguindo-se “Pessoa”, e “25” é o terceiro álbum da banda, lançado em 2016, que reúne temas alusivos à Revolução dos Cravos.