Projecto de alunos da UMAC venceu competição de curtas metragens promovida pelo IFFAM

Os resultados da competição de Curtas Metragens de Macau, que decorreu durante o período do 1º Festival Internacional de Cinema e Cerimónia de Entrega de Prémios de Macau (IFFAM) e para a qual foram seleccionadas cinco curtas-metragens foram divulgados numa cerimónia que aconteceu no dia 23 deste mês. “Reach Its Zenith”, “A friend of mine”, “Lost in Parking” e dois outros trabalhos estiveram submetidos à avaliação não só do painel de jurados, mas também do público.

“人道” foi o projecto eleito pelos jurados, sendo considerado o vencedor do concurso. “Reach Its Zenith” foi o primeiro classificado, seguindo-se “A friend of mine”.

O IFFAM lançou um desafio aos seguidores da página oficial do evento na rede social Facebook e “Reach Its Zenith”, dirigido por alunos da Universidade de Macau, conquistou o maior número de “Gostos” e, por isso, também o “Prémio de Produção Mais Popular da Internet”.

O comité de selecção foi constituído por Sérgio Perez, representante da Direcção dos Serviços de Turismo, Rony CHan, representante da Macau Films & Television Productions and Culture Association e os realizadores Fire Lee, Tracy Choi e Emily Chan.