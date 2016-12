Mulher de 80 anos morre atropelada na Ribeira do Patane

Uma mulher de 80 foi atropelada mortalmente na passada quinta-feira, quando seguia, ao final da tarde, na Rua da Ribeira do Patane. Depois de ter sido atropelada por um veículo, a vítima ainda foi transportada para o hospital, mas acabou por falecer.

De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o condutor do veículo acabou por prestar declarações mas sair em liberdade. O caso está agora a ser investigado pelas autoridades, sendo que estas vão recorrer às imagens de videovigilância captadas no local.