Documentário sobre Macau vai ser exibido no Museu do Oriente

O documentário “Portugueses em Macau, o outro lado da história”, de Carlos Fraga, sobre a realidade da comunidade portuguesa radicada no território, vai ser exibido a 7 de Janeiro no Museu do Oriente, em Lisboa.

De acordo com o espaço museológico, no âmbito do programa que explora a relação entre Portugal e Macau também está previsto um concerto de homenagem a Fernando Pessoa, pela banda macaense Sunny Side Up, no dia 12 de Janeiro.

“Portugueses em Macau, o outro lado da história” é o segundo de uma série de cinco documentários que o realizador português Carlos Fraga está a produzir sobre Macau.

Antigo território chinês sob administração portuguesa, Macau é desde o dia 20 de Dezembro de 1999 uma Região Especial Administrativa da República Popular da China, data que pôs fim à presença portuguesa que se prolongou durante quase 500 anos.

Neste documentário, o realizador procura mostrar a realidade da actual comunidade portuguesa radicada neste território, através de entrevistas a expatriados.

Em Janeiro deste ano, Carlos Fraga exibiu no mesmo museu o primeiro documentário da série, intitulado “Macaenses em Lisboa, ilusão ou realidade”, indicando, na altura, em declarações à agência Lusa, retratar a vida e percurso de uma comunidade “muito particular”.

Após a exibição do novo documentário, marcada para as 17:00, de 7 de Janeiro, no Museu do Oriente, segue-se um debate que conta com a participação do realizador.