China realiza conferência entre católicos do país

A China anunciou na segunda-feira a realização de uma conferência entre os católicos do país, pondo termo a um hiato de vários anos, e expressou “boa vontade” para com o Vaticano, após seis décadas de distanciamento.

Os cerca de 12 milhões de católicos chineses estão divididos entre a Associação Patriótica Chinesa, a igreja católica aprovada pelo Estado, e a igreja “clandestina”, que jura lealdade ao Vaticano.

Pequim e a Santa Sé divergem sobretudo na nomeação dos bispos, com cada lado a reclamar para si esse direito.

A nona conferência dos católicos chineses começou ontem e decorre até ao final do dia de hoje, depois de uma interrupção de seis anos, segundo o ministério chinês dos Negócios Estrangeiros.

O Vaticano condenou conferências anteriores, argumentando que membros da igreja leal a Roma terão sido forçados a participar. Desta vez, contudo, a Santa Sé aprovou a participação dos membros da igreja não-oficial, incluindo os bispos, segundo portais de informação religiosa.

“Acreditamos que esta conferência vai permitir dar um passo em frente na integração das manifestações católicas na sociedade e cultura chinesas”, afirmou a porta-voz do ministério, Hua Chunying, em conferência de imprensa.

Hua destacou a “boa vontade” de Pequim para com o Vaticano: “Queremos seguir a mesma via do Vaticano e promover as relações e um diálogo bilateral construtivo”, disse.

Pequim e a Santa Sé romperam os laços diplomáticos em 1951, depois de o papa Pio XII excomungar os bispos designados por Pequim.

O papa Francisco tem defendido a melhoria das relações com a República Popular da China. Informações vinculadas pela imprensa dão conta de que Pequim e o Vaticano estão a negociar um acordo em que o papa ordenaria os bispos a partir de uma lista de candidatos aprovados pelas autoridades chinesas.