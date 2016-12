Bispo de Macau quer publicar colectânea com histórias de reconciliação

Stephen Lee proferiu no sábado a sua primeira mensagem de Natal deste que foi nomeado bispo de Macau. Num discurso focado em conceitos como misericórdia e perdão, o anterior bispo-auxiliar de Hong Kong revelou ainda planos para reunir junto dos fiéis histórias reais de reconciliação suficientes para publicar um livro no próximo ano.

“Misericórdia” e “reconciliação” foram palavras que pontuaram o discurso de cinco minutos do bispo que apelou ainda à “disponibilidade” das pessoas para as confissões: “Celebramos um ano jubilar intenso, durante o qual nos foi concedida, em abundância, a graça da misericórdia”, considera Stephen Lee, num discurso transmitido em directo no Canal Macau.

O bispo de Macau lançou ainda aos seguidores da fé católica o pedido para que lhe fossem enviadas, por carta, histórias pessoais de reconciliação, relatos que seriam reunidos num livro a publicar no próximo ano.