Seis centenas de manifestantes reivindicam mudanças nas políticas do Governo

Seis associações e dois residentes percorreram ontem algumas das principais artérias de Macau. Da Zona Norte da cidade até à praça de recreação do Lago de Nam Van, cerca de 600 pessoas reivindicaram mudanças nas políticas do Governo, sobretudo no que diz respeito à protecção dos direitos dos trabalhadores locais.

A voz de Au Kam San fez-se ouvir no palco instalado no Jardim de Iao Hon, antes do início da caminhada. Ali, entre aplausos e gritos de indignação perante o que dizem ser a inacção do Governo, reuniu-se a maior parte das associações que ontem se procuraram fazer ouvir nas ruas do território pelo Governo liderado por Fernando Chui Sai On. A Associação da Reunião Familiar de Macau foi a excepção: arrancou, sozinha, do Jardim Triangular.

De forma ordeira, como previam, de resto, os acordos estabelecidos previamente com o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), os manifestantes foram chegando – dispersos – ao Palácio do Governador para entregarem uma mão cheia de petições.

Diferentes motivações levaram à concretização das manifestações: se uns apontavam o dedo ao que dizem ser a corrupção no seio do Governo, outros pediam aumentos salariais e mecanismos de protecção dos trabalhadores locais da construção civil, numa reacção à contratação de mão-de-obra estrangeira. Nas ruas de Macau pediu-se ainda a demissão de alguns dos altos quadros da Administração – nomeadamente do secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong Vai Tac – e um maior investimento na construção de habitação social, para aliviar as dificuldades com que se deparam os habitantes de Macau.

Uma das primeiras associações a iniciar o percurso foi a Associação da Garantia dos Interesses de Emprego dos Operários Locais: “Protejam os direitos dos trabalhadores locais e reduzam o número de trabalhadores não locais imediatamente” e “Contra a importação de motoristas não locais e protecção do emprego dos trabalhadores locais da indústria dos transportes” foram alguns dos slogans que motivaram a marcha de ontem e que ilustraram os cartazes que os manifestantes ergueram até ao culminar do desfile.

Lee Kin Yun, activista local e membro da Associação de Activismo para a Democracia reiterou a importância de se protestar pelos direitos dos trabalhadores locais: “Protestamos para pedir que trabalhadores que não são de Macau trabalhem como motoristas. Esta solução faz com que as pessoas de Macau percam o seu trabalho”. Lee destacou o caso específico dos condutores de transportes pesados da China Continental e acrescentou que não acredita que o Governo de Macau seja democrático.

No Jardim de Iao Hon esteve também Ng Kuok Cheong, que disse a este jornal que “este é o momento ideal para que os grupos de oposição contra a importação de condutores pressionem o Governo”. Presente para “ouvir e comunicar” com as associações, o deputado também discursou sobre o desenvolvimento do sistema político.

O grupo que mobilizou um maior número de manifestantes foi o da Associação da Reunião Familiar de Macau. Formado quase na sua totalidade por pessoas idosas, o grupo fez barulho ao longo de todo o percurso, com dezenas de pessoas a “baterem” pratos. Trata-se dos pais dos denominados “filhos maiores” nascidos na China Continental. À data da apresentação do pedido para se reunirem com os pais, preenchiam os requisitos, mas durante a apreciação do requerimento ultrapassaram a idade permitida para a autorização de fixação de residência em Macau. Este grupo deixou a sua petição no Gabinete de Ligação do Governo Central no território.

De acordo com as informações avançadas por Lei Tak Fai, comissário da Polícia de Segurança Pública, foram providenciados uma centena de agentes para acompanhar o protesto e o número de manifestantes contabilizados rondou as seis centenas. Lei assinalou ainda que “todos os manifestantes seguiram o itinerário proposto” e que “não houve incidentes”. J.F.