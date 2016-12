Polícia de Hong Kong que roubou 1,07 milhões para jogar condenado a dois anos de prisão

O agente atravessou a fronteira de Macau para Zhuhai na esperança de ser detidos, mas acabou por ter de se entregar na República Popular da China depois de ter conseguido passar o controlo fronteiriço.

O agente das forças de segurança de Hong Kong que fugiu da vizinha Região Administrativa Especial com o dinheiro das fianças e perdeu tudo num casino de Macau foi condenado a dois anos de prisão por roubo, de acordo com o South China Morning Post. A sentença foi lida no tribunal da região vizinha na passada segunda-feira, sendo que o agente confessou o crime perante o juiz.

Cheung Wai-lun, de 43 anos, vai passar assim os próximos dois anos na prisão, depois de no passado dia 2 de Maio ter roubado 1,07 milhões de dólares de Hong Kong na esquadra de Wan Chai. Já com o dinheiro na sua posse, o agente de 43 anos veio para Macau e perdeu tudo nos casinos.

De resto, Cheung foi o primeiro a alertar para o roubo quando chegou ao território e decidiu contactar os seus colegas a informá-los do local onde estava a chave do cofre de onde tinha tirado o dinheiro. Foi nessa altura que a Polícia de Hong Kong se apercebeu que o montante de 1,07 milhões de dólares tinha desaparecido.

O polícia explicou ao tribunal que tinha a esperança de conseguir duplicar o dinheiro roubado nos casinos de Macau, não só para restituir o montante que tinha tirado às autoridades, mas também para saldar uma dívida pessoal de 1,01 milhões de dólares de Hong Kong. No entanto, acabou por perder tudo no espaço de um mês.

“Ele gastou 1,07 milhões de dólares de Hong Kong a jogar nos casinos e perdeu tudo no espaço de um mês”, disse o representante do Ministério Público de Hong Kong, na passada segunda-feira, segundo o South China Morning Post.

Depois de perder todo o dinheiro, Cheung Wai-lun atravessou a fronteira entre Macau e Zhuhai com a esperança de ser detido pelas forças de Segurança do Território. Como isso não aconteceu, acabou por se render às autoridades da China Continental, depois de atravessar para Zhuhai.

Durante o julgamento, a defesa, através da advogada Susana Liang, argumentou que o seu cliente tinha cometido “um erro de julgamento momentâneo”, provocado pela ideia que poderia pagar as suas dívidas de um momento para o outro.

Além disso, a mulher de Cheung pediu o divórcio em Agosto, após a detenção do marido, ainda que tenha sido responsável por uma fatia de 200 mil dólares de Hong Kong do total da dívida familiar de 1,01 milhões. O restante foi explicado com um investimento falhado e dívidas de jogo.

A advogada de defesa apelou ainda para que o tribunal tivesse em conta que Cheung ganhou 33 distinções ao longo da carreira e considerasse o facto de que o agente perdeu o seu fundo de pensão de 2 milhões de dólares de Hong Kong. No entanto o juiz Eddi Yip Chor-man rejeitou o argumento de que a perda da pensão compensasse o roubo.