Peritos querem alargamento da zona de busca do MH370

A equipa de peritos que procura o avião da Malásia Airlines desaparecido em Março de 2014 recomendou o alargamento da zona de busca a outros 25.000 quilómetros quadrados no oceano Índico, informaram esta terça-feira fontes oficiais.

O escritório australiano para a Segurança no Transporte, que lidera as buscas, fez a proposta quando está prestes a terminar o mapeamento da zona de 120.000 quilómetros quadrados determinada inicialmente como prioritária.

A operação, na qual também participam a República Popular da China e a Malásia, prevê concluir em Janeiro a busca desta zona remota, delimitada a partir de sinais de satélite e correntes marítimas, sem que até à data tenham sido encontrados indícios do avião.

A ATSB propôs ampliar a zona de buscas depois de uma reunião em Novembro de especialistas para avaliar novamente os dados disponíveis – incluindo vários destroços localizados em praias da parte oeste do Índico – e as hipóteses elaboradas a partir dessa informação: “Há um elevado grau de convicção de que a zona submarina identificada previamente na que até hoje se realizou a busca não contém o avião desaparecido”, disse a ATSB no seu mais recente relatório.

“Dada a eliminação desta área, os especialistas identificaram uma área de aproximadamente 25.000 quilómetros quadrados como a área com uma maior probabilidade de conter os restos do avião”, continuou.

O avião que realizava o voo MH370 desapareceu a 8 de Março de 2014 com 239 pessoas a bordo, a maioria chineses, 40 minutos depois de descolar de Kuala Lumpur rumo a Pequim, depois de alguém ter apagado os sistemas de comunicação e mudar a rota do aparelho.

Até à data foram recuperadas peças em praias da ilha da Reunião, em Moçambique, nas Maurícias, na África do Sul e na ilha de Rodrigues. uma dependência das Maurícias.