Pequim devolveu drone submarino a Washington

A China devolveu esta terça-feira aos Estados Unidos da América drone submarino capturado na semana passada por um navio militar chinês, nas águas do Mar do Sul da China, num episódio que causou tensão entre os dois países.

De acordo com um comunicado emitido pelo Ministério de Defesa chinês, o aparelho foi devolvido ao meio dia de ontem na China, depois de “negociações amigáveis” com Washington.

O ministério afirmou no domingo que a captura do drone se deveu a motivos de segurança e confirmou que este seria devolvido depois do pedido do Pentágono.