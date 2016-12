ONU pede a Timor-Leste que permita saída de Fong Fong Guerra

O escritório do representante da Organização das Nações Unidas em Timor-Leste apelou ao Governo timorense para que intervenha junto das autoridades judiciais no sentido de permitir que uma residente do território acusada num processo possa sair do país por questões médicas.

A nota verbal endereçada ao Ministério dos Negócios Estrangeiros timorense e obtida pela Lusa refere-se à situação do casal Tiago e Fong Fong Guerra que estão há 26 meses impedidos de sair de Timor-Leste à espera de ser julgados por vários crimes de que são acusados.

O texto é datado de 15 de Dezembro e abrange aspectos relacionados com “a prisão, detenção e medidas restritivas” impostas a Tiago Guerra e à sua mulher desde 18 de Outubro de 2014.

“Este escritório foi informado de que a senhora Guerra necessita de atenção médica que não está disponível em Timor-Leste. Os arguidos já apresentaram ao Tribunal Distrital de Díli um pedido para viajar para tratamento, mas continuam sem saber da decisão sobre o seu pedido”, refere o texto.

A petição das Nações Unidas é acompanhada de um relatório médico do Hospital Nacional Guido Valadares, em Díli, que confirma que Fong Fong Guerra sofre de problemas respiratórios graves que exigem diagnósticos e estudos “que não se podem de realizar nem no hospital nacional, nem em Timor-Leste”.

Como tal, diz a médica que assina o relatório, “é necessário realizar esses estudos fora do país” sendo que “são importantes para chegar a um diagnóstico definitivo da paciente”.