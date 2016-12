Ocupação média dos hotéis atingiu os 91,6 por cento em Novembro

A ocupação média dos hotéis de Macau em Novembro foi de 91,6 por cento, de acordo com os dados da Direcção de Serviços de Turismo, o que representa um aumento de 6 por cento face ao período homólogo do ano anterior.

As unidades hoteleiras com três estrelas foram as mais requisitadas, com uma ocupação média de 96,5 por cento, um aumento de 6,3 por cento face à média de 90,2 por cento do ano anterior.

Foram os hotéis de cinco estrelas que registaram o maior crescimento, mais de 7,4 por cento em comparação com 2015. Este ano os hotéis do segmento de luxo tiveram uma ocupação de 90,1 por cento, quando em Novembro de 2015 se tinham ficado pelos 82,7 por cento.

Quanto aos hotéis de quatro estrelas, a ocupação média no décimo primeiro mês do ano atingiu os 93 por cento, um aumento de 5,2 pontos percentuais em relação ao período homólogo.

Apesar da maior procura, o preço médio teve uma quebra de 9,8 por cento para as 1 203 patacas em média por noite, em comparação com o valor de 1 333 registado em Novembro do ano passado.

Foi no segmento de três estrelas que os preços mais diminuíram, com a quebra a ser de 18,2 por cento para as 788 patacas, quando no passado era de 963 patacas. Já os preços da estadia nos hotéis de cinco estrelas tiveram uma quebra de 9,5 por cento para as 1 487 patacas, enquanto nos hotéis de quatro estrelas o preço foi de 782 patacas, uma quebra de 9,2 por cento.