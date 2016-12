Nove viaturas de Macau entraram na Ilha da Montanha

Nove viaturas de Macau entraram ontem na Ilha da Montanha, naquele que foi primeiro dia em que veículos motorizados da RAEM tiveram acesso a Hengqin. Os números foram apontados este domingo pelo secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, durante a cerimónia de inauguração do acesso de veículos motorizados de Macau à Ilha da Montanha.

O representante do Governo da RAEM revelou igualmente que recebeu dezenas de pedidos por parte dos proprietários de veículos de Macau para circularem no Interior da China.

Wong Sio Chak reafirmou que esta é a primeira fase do programa e prometeu lançar o mais rapidamente possível as restantes fases, sublinhando porém a “necessidade de se avançar conforme a realidade”. Nestes avanços vão ser tidos em conta factores como a pressão que a circulação dos carros de Macau podem causar nas estradas de Hengqin: “Põe-se hoje [ontem], dia comemorativo do 17.º aniversário do retorno à Pátria de Macau, e após vários anos de esforço e promoção do Governo da Região Administrativa Especial de Macau e do Governo da Cidade de Zhuhai, oficialmente em prática o acesso de veículos motorizados de Macau à Ilha de Hengqin”, disse o secretário para a segurança no seu discurso.

Ainda sobre esta medida, o secretário afirmou que mostra que as relações entre Macau e Zhuhai estão cada vez mais próximas, uma opinião também partilhada por Zheng Renhao, presidente da câmara de Zhuhai.

O responsável da vizinha cidade continental defendeu, de acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, que a entrada dos veículos do território na Ilha da Montanha constitui um marco histórico.

Zheng Renhao disse também acreditar que esta medida contribui para a diversificação da economia local e para aprofundar as vias de comunicação com a Zona de Comércio Livre de Ilha da Montanha, assim como o porto marítimo de Hengqin.

Já o director do Conselho de Administração da Nova Área de Hengqin, Niu Jing, disse que nesta primeira fase vai haver uma avaliação do impacto tanto para Macau como para Hengqin e que “não é necessário um ano” para que a nova fase tenha início.