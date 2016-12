Noruega e China reatam ligações diplomáticas

Após vários anos de relações tensas com a China, a primeira-ministra da Noruega, Erna Solberg, anunciou ontem que Oslo retomou os laços com as autoridades de Pequim.

As relações entre os dois países esfriaram em 2010, quando as autoridades de Pequim reagiram de forma negativa à decisão do Comité Nobel norueguês, com sede em Oslo, de atribuir o prémio Nobel da Paz ao dissidente chinês detido Liu Xiaobo.

Apesar de o Governo norueguês não ter qualquer influência na escolha do comité, um acordo comercial bilateral foi suspenso e o salmão norueguês – o país é um dos maiores exportadores mundiais – enfrentou restrições no mercado chinês.