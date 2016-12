Lionel Leong atento ao ambiente operacional das pequenas e médias empresas

Lionel Leong, o secretário para a Economia e Finanças, mostrou-se satisfeito em declarações à emissora em língua chinesa da Rádio Macau pelo facto de as receitas da indústria do jogo terem aumentado nos últimos meses. Contudo, como os factores que podem afectar a economia de Macau ainda são incertos para o próximo ano, a Direcção dos Serviços de Economia e a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais vai dar atenção à situação e às variações do ambiente operacional das pequenas e médias empresas no que diz respeito à estabilização do mercado de trabalho local.

A Direcção dos Serviços de Economia consultou várias associações do território para tomar o pulso ao funcionamento das pequenas e médias empresas e, de acordo com as informações recolhidas, a situação está temporariamente estável.

Por outro lado, a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais vai procurar garantir que a taxa de desemprego se mantenha num baixo nível através do estabelecimento de uma maior correspondência entre as necessidades das empresas e o número de trabalhadores disponíveis.

No que respeita à importação de motoristas não locais, Lionel Leong disse que a sociedade tem diferentes vozes e perspectivas sobre o assunto, mas o Governo – possuindo uma administração científica – vai ouvir todas as opiniões do sector comercial e laboral, através de um estudo e julgamento sério do assunto.