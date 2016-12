As celebrações dos 17 anos da Região Administrativa Especial de Macau encerraram ao início da noite de ontem com um portentoso espectáculo de fogo-de-artifício, da iniciativa dos Serviços de Turismo. O espectáculo, que se prolongou por um quarto de hora, teve a Torre de Macau como pano de fundo. O Estádio da Taipa já tinha recebido, ao inicio da tarde, um espectáculo musical que contou com a actuação de alguns dos mais conceituados artistas de Hong Kong da actualidade.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...