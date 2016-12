Economia chinesa deverá abrandar para 6,5 por cento no próximo ano

O ritmo de crescimento da economia chinesa vai abrandar para 6,5por cento, em 2017, e a moeda do país vai continuar a desvaloriza-se face ao dólar norte-americano, previu na segunda-feira o principal instituto de pesquisa do país.

A previsão surge depois de anunciados, no início deste mês, vários indicadores positivos para a segunda maior economia mundial.

Contudo, a economia “continua a sofrer uma cada vez maior pressão negativa”, afirmou a Academia Chinesa de Ciências Sociais (ACCS), citada pelo ‘site’ oficial china.org.cn.

O instituto de pesquisa prevê ainda que o yuan – que atingiu este mês o valor mais baixo dos últimos oito anos – irá desvalorizar entre 3 por cento e 5 por cento, face ao dólar.

A ACCS anunciou estas previsões durante uma conferência de imprensa, realizada anualmente, três dias após os líderes chineses se reunirem para debater assuntos chave da economia.

Durante o encontro, que contou com a participação do Presidente chinês, Xi Jinping, os líderes prometeram resolver problemas urgentes da economia, sobretudo nos grupos estatais vistos como improdutivos, e no sector imobiliário, afectado por uma enorme ‘bolha’ especulativa.

No último ano, o ACCS previu que a economia iria crescer 6,7 por cento, em 2016.

Por enquanto, a previsão tem-se confirmado, com o ritmo de crescimento económico a fixar-se em 6,7 por cento, o mais baixo desde o pico da crise financeira, ao longo de três trimestres consecutivos.

Para o próximo ano, o ACCS prevê o ritmo mais lento da meta de crescimento definida por Pequim para o período entre 2015 e 2020; entre 6,5 e 7 por cento..

A concretizaram-se as previsões, será também o ritmo mais lento desde 1990, quando a economia do país cresceu 3,9 por cento.

Vários factores permitiram à China atingir a meta proposta pelo Governo, incluindo um aumento do consumo interno, a recuperação no investimento em imobiliário e fortes gastos em infra-estruturas.

As importações e exportações devem cair 9,5 e 7,2 por cento, respectivamente, durante este ano, face a 2015.

As importações em Novembro superaram as expectativas, pondo fim a taxas homólogas negativas.

Pequim está a encetar uma transição no modelo de crescimento do país, visando maior ênfase no consumo doméstico, em detrimento das exportações e investimento, que asseguraram três décadas de trepidante, mas “insustentável”, crescimento económico.

O processo tem sido, no entanto, difícil. O aumento do consumo interno deve abrandar de 10 para 9,5%, em 2017, refere o ACCS.