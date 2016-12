A iniciativa Blue Street (Rua azul), destinada a promover o pagamento electrónico pela aplicação Alipay, atingiu resultados considerados bons pela Direcção dos Serviços de Economia (DSE).

As lojas participantes na iniciativa registaram uma utilização quatro vezes superior do método pelos seus clientes e um aumento de 40 por cento na utilização ao longo do Festival de Compras do Double 12, onde foram realizadas as actividades no dia 12 deste mês, avançou Tai Kin Ip, director da DSE.

