Colisão entre autocarros deixou 57 feridos

O acidente ocorreu na Avenida Marginal Flor de Lótus, frente ao empreendimento Broadway. Apesar do aparato, o desastre não fez qualquer vítima mortal. Mais de meia centena de pessoas recebeu tratamento médico no Centro Hospitalar Conde de São Januário.

Cinquenta e sete pessoas ficaram feridas esta terça-feira, incluindo duas com gravidade, na sequência de um acidente ocorrido ontem na ilha da Taipa. O desastre rodoviário – que ocorreu na Avenida Marginal Flor de Lótus, junto ao casino Broadway – envolveu dois autocarros de turismo e ainda um automóvel ligeiro.

O desastre rodoviário que ocorreu por volta das 16:00 na Taipa e obrigou à hospitalização de uma boa parte dos passageiros que seguiam nos dois autocarros.

Os 57 feridos – 24 homens e 33 mulheres – foram transportados para o Centro Hospitalar Conde de São Januário, onde foram assistidos a fracturas e contusões, de acordo com um comunicado da Direcção dos Serviços de Saúde do território.

A mesma nota esclarece que duas pessoas ficaram feridas com gravidade, mas não correm risco de vida. Ambas as pacientes, sublinham os Serviços de Saúde, chegaram conscientes ao hospital público, tendo uma delas uma fractura nasal e a outra uma contusão de tecidos moles.

Os 57 feridos, com idades compreendidas entre os 19 e os 79 anos, são todos turistas da República Popular da China, à excepção dos condutores de ambos os autocarros, que são residentes de Macau. A esmagadora maioria dos feridos recebeu alta hospitalar durante a tarde de ontem. As 21 horas, e de acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, apenas as duas visitantes feridas com gravidade permaneciam hospitalizadas.

Face à magnitude da ocorrência, o Centro Hospitalar Conde de São Januário activou de imediato os necessários mecanismos de emergência e prestou, ainda no local da colisão os primeiros socorros aos feridos que inspiravam maiores cuidados. O Corpo de Bombeiros mobilizou para a zona do acidente um total de onze veículos de apoio, entre os quais onze ambulâncias

Fonte da Polícia de Segurança Pública, que organizou uma conferência de imprensa no local do embate, indicou à agência Lusa que, segundo os dados preliminares, a colisão terá ocorrido depois de um autocarro de turismo ter guinado contra um outro que, por sua vez, foi embater numa viatura ligeira na zona de casinos do Cotai.

As forças de segurança do território lançaram, no entanto, uma investigação com o objectivo de apurar responsabilidades e só se deverão pronunciar sobre a ocorrência quando tiverem