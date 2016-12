CCTV 1 chegou a Macau e TDM negoceia para aumentar o número de canais

A CCTV 1 passou, desde ontem – dia em que se celebrou o 17.ª aniversário da transferência da Soberania – a integrar o pacote de canais básicos disponíveis do território, podendo ser sintonizado no canal número 71.

À emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Sun Yusheng, vice-presidente da CCTV, afirmou que Macau e o Interior da China estão cada vez mais próximos e que o canal CCTV 1 vai ser uma nova plataforma para que os cidadãos de Macau possam aceder à informação autorizada pelo Governo Central. Além disso, o responsável explicou que o canal vai permitir às pessoas entenderem as políticas e linhas de acção do Governo de Pequim.

Por sua vez, o presidente da comissão executiva da TDM, Manuel Pires revelou acreditar que a lista de canais vai aumentar no futuro, existindo negociações para a implementação de mais cinco canais.

Alegando motivos relacionados com os direitos de autor, Manuel Pires recusou revelar o nome das entidades com as quais as TDM está em negociações, mas admitiu que nem todos os canais são da República Popular da China.