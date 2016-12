Camberra adquir 12 submarinos a Paris

Representantes dos governos australiano e francês selaram esta terça-feira um acordo para a compra de 12 submarinos fabricados pela empresa francesa DCNS, cujo montante ascende a 50.000 milhões de dólares australianos, qualquer coisa como 34.000 milhões de euros.

Em Abril passado, a Austrália anunciou que tinha optado pela proposta do fornecedor francês, em detrimento de duas empresas japonesas e de outra alemã, para aumentar a sua frota: “A segurança é incerta em todo o mundo e é por isso que estamos a expandir a marinha e as nossas forças de defesa (…) para assegurarmos a capacidade de manter os australianos seguros”, disse o primeiro-ministro australiano, Malcolm Turnbull, acompanhado pelo ministro francês da Defesa, Jean-Yves Le Drian, durante a assinatura dos documentos, informou o portal de notícias “news.com”.

A construção dos submarinos vai começar em 2022 nos estaleiros da cidade australiana de Adelaide e espera-se que as primeiras unidades entrem em funcionamento no início da década de 2030.

Em Fevereiro deste ano, a Austrália anunciou o aumento da sua despesa militar até aos 58.700 milhões de dólares australianos – 38.100 milhões de euros –aaa para o ano 2025-26.

Malcolm Turnbull referiu então os desafios como a instabilidade no Médio Oriente, o terrorismo internacional ou as alterações climáticas, assim como as tensões que pode provocar o aumento da importância económica e militar de alguns países na Asia-Pacífico, como as razões para o aumento do orçamento de defesa.