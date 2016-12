Autoridades apreendem mais de 388 quilos de alimentos contrabandeados

Uma operação conjunta dos Serviços de Alfândega e do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais apreendeu mais de 388 quilogramas de alimentos, que tinham entrado de forma ilegal do território, de acordo com a emissora el língua chinesa da Rádio Macau.

Entre os alimentos apreendidos na operação, que decorreu entre 13 e 19 de Dezembro, contam-se oito quilogramas de carne fresca, 25 frangos, 40 pombos, mais de 330 quilos de vegetais e 50 quilogramas de comida processada.

De acordo com o IACM, como consequência desta operação vão ser acusados oito estabelecimentos de comida, um vendedor ambulante e duas pessoas que transportavam os alimentos. Caso se prove que os acontecimentos constituíram crime, as pessoas em causa incorrem numa pena que pode ir do pagamento de uma multa de 600 patacas por dia a 5 anos na prisão.

Mesmo que o acto seja apenas considerado um violação administrativa, então os envolvidos ficam sujeitos ao pagamento de uma multa que vai de 50 mil às 600 mil patacas.

Além disso, as autoridades detiveram um local suspeito de ter assaltado uma loja que vende marisco seco, na Zona Norte. O caso, que envolve um indivíduo de meia idade, foi entregue ao Ministério Público.