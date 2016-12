Arrefecimento do imobiliário no Continente vai afectar jogo em Macau

O banco de investimento Nomura Holdings Inc prevê que no próximo ano a indústria do jogo de Macau sofra os efeitos negativos do arrefecimento do mercado imobiliário na China Continental. O aviso foi feito pelo analista Richard Huang, em declarações à agência de notícias Bloomberg.

Huang explicou que a indústria do imobiliário é uma das grandes fontes de riqueza dos apostadores que se deslocam a Macau e que as duas indústrias estão fortemente ligadas.

No entanto, o arrefecimento do mercado, que já se sente em Shenzhen – um dos mercados que mais cresceu nos últimos tempos – pode fazer com que a recuperação recente da principal indústria do território tenha pouca duração.

Outra ligação apontada por Richard Huang é com o mercado de bens e de petróleo, nomeadamente do que diz respeito ao mercado de jogadores VIP: “Existe uma explicação lógica para estas ligações porque significa que muitas pessoas na República Popular da China estão a fazer fortuna com o mercado imobiliário assim como com o mercado da venda de bens”, afirmou. “E parte desse dinheiro acaba por chegar a Macau através do jogo VIP”, frisou.

A Nomura deixa, assim, um aviso aos investidores que se sentem mais confiantes que a recuperação em Macau veio para ficar: “Por causa da recuperação recente, alguns investidores sentem-se mais confiantes face às perspectivas de crescimento, mas nós não partilhamos desse optimismo”, defendeu o analista. “A nossa previsão é que o mercado do imobiliário [chinês] vai arrefecer no próximo ano, afectando de forma negativas o mercado VIP”, frisou.

Richard Hung defendeu igualmente que numa altura em que tanto o Governo Central como o de Macau querem ver a economia local enveredar pelo trilho da diversificação, as autoridades locais não vão tolerar que o segmento de jogo para grandes apostadores registe um crescimento superior a cinco por cento.