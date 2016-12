“Agenda 2017” da Imprensa Nacional da Casa da Moeda evoca obra de Camilo Pessanha

A Imprensa Nacional da Casa da Moeda (INCM) vai homenagear Camilo Pessanha e a sua obra na “Agenda INCM” para o próximo ano. O organismo associa-se às comemorações do 150º aniversário do nascimento do poeta português que morreu em Macau e invoca a obra “Clepsidra” com poemas em cada uma das páginas desta edição.

Com escolha de conteúdos à responsabilidade de Ana Paula Laborinho, design de Henrique Cayatte e ilustrações do arquitecto local Carlos Marreiros, a “Agenda 2017” permite que os utilizadores possam gerir o seu quotidiano ao mesmo tempo que recordam o tempo e a obra de Pessanha.

Dedicada há vários anos à edição de uma agenda com temáticas fundamentais da língua e da cultura portuguesas, a Imprensa Nacional da Casa da Moeda oferece a a “Agenda 2017” a partir desta semana. A obra custa 14 euros, qualquer coisa como 116 patacas.